Os socialistas de Lobios denuncian unha chapuza na reforma dun parque

Os socialistas de Lobios denuncian o que califican como "chapuza" na reforma dun parque infantil á que lle foi instalada unha cuberta que se derrubou dous días despois de rematada a obra.

Por elo critican que a Alcaldesa pretenda vender como cuberta para evitar a choiva unhas "lonas mal postas" e que non van a evitar que as crianzas do municipio se mollen en caso de mal tempo.

O voceiro socialista, Patrick Rodríguez subliña que mentres noutros concellos próximos como Muiños ou Bande realizan cubertas en parques correctamente, en Lobios optaron por unhas lonas de tela que foron mal postas.

Engade que nelo foron gastados máis de 53.000 euros.