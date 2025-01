Socialistas denuncian o esmorecemento do Consello Escolar Municipal

O grupo municipal socialista do Concello de Ourense lamenta que o goberno de Democracia Ourensana non teña intención de reactivar o Consello Escolar Municipal, polo que piden ó Alcalde que “recúe” nesta decisión e dea voz á comunidade educativa.

A edil Cristina Cruz explicou que é tónica habitual no goberno deixar esmorecer este tipo de órganos consultivos e que o feito de que o Consello Escolar non sexa convocado “implica que as voces do profesorado e dos representantes sindicais educativos quedarán apagadas en cuestións que atinxen ao transporte, os comedores ou á limpeza das instalación.