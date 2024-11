Os socialistas aprecian eivas na senda verde peonil de Ourense

O PSOE confirma que a Xunta de Galicia non atenderá as demandas sobre a senda peonil que cruzará a cidade, para o saneamento da Avenida das Caldas e a Ribeira do Barbaña.

A parlamentaria ourensá Carmen Rodríguez Dacosta sinala que "máis cedo que tarde esas obras de saneamento serán necesarias e a cidadanía voltará a padercer as molestias coas que hoxendía conviven”,

Critica asemade que a senda peonil e sostible “ten pouco disto último por que os único de verde que ten é a cor do formigón, ademáis da tala de árbores que se levou a cabo nunha cidade que no verán convértese nunha tixola”.