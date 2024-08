Ribadavia acolle esta fin de semana a XXXV edición da Festa da Istoria

O concello de Ribadavia vive esta fin de semana a sua festa máis singular. A XXXV Edición da Festa da Istoria que é posible grazas ós vontarios e persoas que durante todo o ano colaboran na sua organización.

Os festexos comezan este venres e inclúen o concerto do gaiteiro Budiño e un espectáculo de pirotécnia. O sábado é do día grande co desfile dos diferentes personaxes participantes, ademáis da voda xudea, o xadrez, o baile medieval, a loita de cabaleiros, o torneo, o espectáculo de fogo e acrobacia ou o de cetreiría. Haberá tamén postos de comida e como moeda oficial voltará a circular o maravedí (10 euros cámbianse por 9 maravedís). É recomendable asistir vestido de época.

A mostra de artesáns vai a prolongarse ata o domingo.