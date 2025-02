PSOE esixe ó Alcalde de Ourense que dialogue cos empregados da limpeza

O grupo municipal socialista no Concello de Ourense esixe ó Alcalde que se sente a falar cos empregados e empregadas do servizo de recollida de lixo para sacar adiante a concesión que segue en precario e que xunto a outras teñen un custe de 60 millóns de euros.

Lembran que á caída do plego do servizo de limpeza hai que engadir que o do servizo municipal de transportes correu o mesmo destiño.

Por elo a edil María Fernández lembra que o rexidor municipal non propuxo solución nin escoitou á plantilla durante os dous últimos anos e que a falla de acordo en relación coas lexítimas demandas salariais levou á convocatoria de folga coincidindo coa celebración do Entroido.