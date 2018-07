Periga a coalición AGE trala marcha de David Calviño

Dende Anova aseguran que había un "pacto verbal" para que se abandoaba o escano un deputado desta formación fose sustitudo por outro da mesma, igual que acontecería co relevo de calqueira deputado de Esquerda Unida. Sen embargo se a histórica militante de IU en Ourense, Carmen Iglesias non renuncia á acta de deputada que lle correspondería trala saida de David Calviño, non podería acceder a número 3, Iolanda Pérez, militante de Anova o que deixaría en desequilibrio a coalición que tampouco respectaría o pacto non escrito. Por agora Carmen Iglesias non explicou as razóns polas que non está disposta a renunciar ao escano, polo que, unha vez que se faga efectiva a saida de Calviño o 30 de outubro, Anova tería 3 representantes e 6 Izquierda Unida fronte aos 4 e 5 respectivamente que teñen na actualidade. Esta situación fai que esté en perigo o pacto da coalición AGE.