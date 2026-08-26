Municipal

Ourense vai sen rumbo según a popular Ana Méndez

Os populares critican 7 anos de goberno de DO

Paco Sarria

Ourense |

Ourense vai sen rumbo según a popular Ana Méndez
Ourense vai sen rumbo según a popular Ana Méndez | onda cero ourense

A portavoz do Grupo Municipal Popular, Ana Méndez Gil, compareceu esta mañá en rolda de prensa para analizar os principais asuntos de actualidade da cidade ante o inicio da última etapa do mandato, marcada, segundo explicou, pola continuidade dos problemas que o Concello arrastra desde hai meses e pola falta de resposta do Goberno Local.

A voceira popular asegurou que “Ourense comeza esta estapa exactamente no mesmo punto no que rematou a anterior ou, mellor dito, comeza peor”.

Para Méndez Gil, esta situación é consecuencia dun Goberno municipal que “en lugar de actuar e gobernar, segue facendo o mesmo de sempre: criticar á Xunta e desprezar a colaboración institucional por sistema para intentar ocultar a súa propia incapacidade para xestionar o Concello”.

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