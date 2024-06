A oposición municipal pide a demisión de Jácome pola condena de acoso laboral

O grupo municipal socialista esixe a demisión de Gonzalo Pérez Jácome tra-la sentencia que o condena por acoso laboral a un traballador municipal.

Lembran que a sentenza do xulgado do social considera a conducta do rexidor constitutiva de acoso no traballo fronte ó interventor municipal considerando nulo seu cese.

Pola sua parte os nacionalistas consideran que a nulidade do cese do interventor revela que os nacionalistas estaban no certo cando advertiron da sua ilegalidade e de que respostaba ás intencións do Alcalde de silenciar a quen fiscaliza “a nefasta xestión económica do concello”, declarou o nacionalista Luis Seara.

Dende o PP rexeitan as prácticas de acoso e hostigamento ós traballadores municipais e preguntan si a indemnización de 30 euros será pagada polo Alcalde ou polos ourensáns.