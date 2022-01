Xunta de Galicia

A Xunta e o consello da cultura galega reforzan a súa colaboración en materia de igualdade

A conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, e a presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez, asinaron un acordo para a promoción da igualdade ao que se destinan 22.000 euros. No marco do mesmo deseñarase unha guía de resposta fronte a violencia de xénero, unha exposición sobre a realidade LGTBIQ+ e unha campaña sobre mulleres filósofas. A iniciativa enmárcase nas actuacións que Galicia desenvolve cos fondos do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero.

Óscar Gómez