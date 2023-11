A Xunta comprometese cos traballadores da mina de Penouta e co sector mineiro

No encontro Lorenzana expuxo os pasos que desde o Goberno galego se están dando para impulsar a minería, un sector que pode converterse nun aliado estratéxico para modernizar as principais cadeas de valor da industria galega grazas ao uso de materias primas autóctonas e fundamentais na transición ecolóxica e dixital actual. Así, referiuse á futura Lei de recursos naturais, á nova oficina de captación de fondos europeos para a investigación, innovación e modernización do sector mineiro, e á Consulta Preliminar ao Mercado do proxecto StmartminTech, que busca a transformación integral da minería a través de novas solucións innovadoras.

A conselleira incidiu en que a Xunta está defendendo, a través da Axenda de Impulso da Minería Sustentable de Galicia, o desenvolvemento do sector sempre e cando se realice de xeito sustentable compatibilizando as actividades que poidan xerar riqueza e emprego co respecto aos recursos naturais. E, ao fío, insistiu na importancia de defender o emprego que xera o sector mineiro en Galicia.

Pola súa banda, a empresa presentou os proxectos que prevé desenvolver na Comunidade dentro dun marco de respecto e cumprimento das regulacións e accións de responsabilidade social empresarial