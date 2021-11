A xornada no fútbol ourensán da fin de semana

Onda Deportiva Ourense - Fútbol

2 Federación

CD Arenteiro perdía na casa (1-2) frente ó Palencia Cristo Atlético. Os de Fran Justo adiantábanse no marcador con gol de Adri Castro pero os palentinos daban a volta ó marcador para levarse os tres puntos. O Arenteiro perde a Victor Eimil, expulsado no penalty do primeiro gol visitante, para o seguinte partido frente ó Marino.

3ª Federación

Na tarde do sábado ó CD Barco visitaba Abegondo para enfrentarse ó Fabril. Os valdeorreses caeron derrotados (2-1) frente ó filial branquiazul

Ó Atlético Arnoia caía (2-0) na súa visita a Cantarrana ante un Viveiro CF que estrenaba adestrador.

Xa na tarde do domingo, o Ourense CF daba un paso adiante ó gañar (1-0) ó Alondras CF. Con esta victoria o equipo de Rubén Domínguez sitúase en postos de play off de ascenso á 2ª Federación.

Preferente Galicia

Na xornada de Preferente, sólo 2 victorias (Ourense e Barbadás) para os equipos ourensáns que os sitúan en postos altos. Pola sua parte, Verín, Velle e Polígono perdían mentras ó Nogueira descansaba esta fin de semana.

A UD Ourense convértese no novo líder da categoría aproveitando a súa victoria en Mondariz (1-3) e a derrota do Cultural Areas na súa casa frente á UD Atios.

A UD Barbadás segue a estela do Ourense e do Areas despois dunha agónica victoria acadada (1-0) con un gol no desconto e coa estelar intervención do seu gardarredes Borja Atanes detendo un penalty na última xogada do partido.

Fútbol Femenino

A EFF Rosalía caía (3-1) na súa visita ó Mos B