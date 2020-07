Volven as funcións o Teatro Principal e o Auditorio Municipal

O director xeral de Políticas Culturais, Anxo M. Lorenzo, acompañou a directora do Teatro Principal, Olga Mojón, nesta presentación, na que explicou que, entre as devanditas 25 funcións da RGTA, inclúense dous dos espectáculos contratados a través do circuíto da Xunta que tiveron que ser suspendidos a causa da declaración do estado de alarma: Prostitución, de Check-In Producciones, que poderá verse finalmente o 16 de outubro, e Jauría, de Kamikaze, o 25 dese mes.

A súa reprogramación foi posible grazas á flexibilizacion da normativa da Rede Galega de Teatros e Auditorios cunha serie de medidas inseridas no plan autonómico para a reactivación dos sectores cultural e turístico.

O resto da oferta da RGTA no Principal concentrarase no mes de decembro con seis espectáculos galegos: Medida x medida, de Producións Teatrais Excéntricas (día 4); A conquista da escola de Madhubai, de Teatro do Atlántico (día 20); Lázaro de Tormes, de Pedras de Cartón (día 26); Contos ao pé da cama, de Viravolta Títeres (día 28); Catro, de Caramuxo Teatro (día 29), e Dous no camiño (unha historia xacobea), de Culturactiva (día 30).

Preto de 340 actuacións en 39 municipios

A Xunta promove a programación da Rede Galega de Teatros e Auditorios en colaboración con 39 concellos de toda Galicia, que neste segundo semestre do ano ofrecerán preto de 340 actuacións escénicas e musicais, incorporando así mesmo máis do 90% das que tiveron que ser suspendidas nos últimos meses por mor do crise sanitaria.

En total, serán 500 as citas culturais que acollerá este circuíto durante 2020, para o que se conta cun orzamento global de 1,46 millóns de euros que achegan ao 50% a Consellería de Cultura e Turismo e as entidades locais xestoras dos escenarios asociados. Esta contía destínase integramente á contratación das 223 compañías profesionais de teatro, música, danza, novo circo e maxia, a meirande parte delas galegas, que lle dan forma á carteleira anual e que confirman esta rede, con máis de 20 anos de traxectoria, como canle de referencia para o encontro entre o público e a nova produción escénica e musical galega.