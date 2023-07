Rally do Condado

Víctor Senra e David Vázquez logran un novo triunfo na rally sur do condado

Víctor Senra e David Vázquez, aos mandos do Citroën C3 WRC, lograron a victoria no Rallye Sur do Condado, quinta proba puntuable do Campionato Galego da modalidade na que a climatoloxía xogou un papel importante, especialmente ata o mediodía.

Óscar Gómez