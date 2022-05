Unha exposición recolle o labor da Deputación desde 1822

O Centro Cultural Marcos Valcárcel acolle ata finais de xullo unha exposición na que se pode comprobar a evolución do papel que xogou a Deputación de Ourense desde a súa constitución, en 1822, en ámbitos tan diversos como as obras públicas, a beneficiencia, saúde, termalismo, instrución pública, educación ou cultura, sen esquecer o futuro dunha administración que segue a traballar en moitas destas áreas pero con novas apostas estratéxicas.

O presidente do goberno provincial, Manuel Baltar, inaugurou este mediodía a exposición nun acto que contou coa presenza do presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Santalices; o delegado territorial da Xunta de Galicia en Ourense, Gabriel Alén; senadores; parlamentarios autonómicos; deputados provinciais; alcaldes; e representantes do mundo empresarial, universitario e cultural da provincia.

A Deputación foi clave no desenvolvemento da provincia

Manuel Baltar puxo en valor este bicentenario “por ser a Deputación de Ourense a única que celebra o seu aniversario na súa data”, anunciando que a partir do próximo ano o día 26 de maio pasará a ser o Día da Provincia. O presidente recoñeceu “sentir orgullo das orixes da institución, do que se fixo en todo este tempo, e moita honra por coincidir con este bicentenario”, augurando moitas celebracións máis “para unha administración autónoma recoñecida pola Constitución española no seu artigo 141”.

“A Deputación foi clave no desenvolvemento da provincia e realizou un enorme esforzo en moitos ámbitos de actuación”, destacou Baltar, “defendendo o territorio por riba de calquera outro interese e, co tempo, contribuíndo decisivamente, por exemplo, á creación do campus universitario”. Nesta liña asegurou que “a institución seguirá liderando a provincia como ningunha outra entidade ou administración, traballando en campos estratéxicos como o termalismo pero apostando tamén pola produción audiovisual ou profundando no noso papel transfronteirizo”.

Inauguración da exposición do bicentenario da Deputación | Onda cero

Áreas de traballo nas orixes e na actualidade

Carlos Quintairos, comisario da exposición, agradeceu a confianza depositada por Manuel Baltar no equipo que organizou a exposición, co profesor de Historia do Dereito e das Institucións da Universidade da Coruña, Eduardo Cebreiros; o vicepresidente segundo, César Fernández; a deputada de Cultura, Patricia Torres; e o asesor de Cultura, Aurelio Gómez Villar. Destacou o complexo labor de investigación realizado para “buscar por toda a provincia as pezas que se exhiben, pois había moita documentación oficial pero non obxectos para expoñer”.

O punto de partida, explicou, son as áreas de traballo que desenvolveu nas súas orixes a Deputación de Ourense, “moitas das cales aínda perduran”. A mostra comeza cun extracto do discurso inaugural de 12 páxinas do primeiro xefe político da Deputación, Pedro Boado Sánchez, e prosegue con documentos oficiais como o primeiro Boletín Oficial da Provincia que se publicou ou primeiro libro de actas que se conserva, a partir de 1835.

Tamén se pode observar unha das imprentas da Deputación, antigo material relacionado co labor nos campos da saúde e do termalismo, na área de vías e obras ou a instrución pública e a educación, onde a institución becaba os estudos de mozos, entre eles Manuel Murguía ou Parada Justel. O apartado dedicado á cultura reflicte a importancia da xeración Nós, con Vicente Risco exercendo como deputado provincial en 1924 e do que se exhiben varios obxectos persoais. Non faltan referencias á Escola Provincial de Gaitas, ao Obradoiro de Instrumentos ou a escola de Artes e Oficios, rematando a exposición cun área dedicada ao futuro da Deputación.