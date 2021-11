Concello de ourense

Traballos de reforma integral do parque infantil das Mercedes

Os traballos de remodelación supoñen un investimento de 47.386,02 euros e enmárcanse no plan de modernización de parques infantís da cidade, en concreto, na execución da súa primeira fase. As obras do proxecto inclúen unha reforma integral das instalación do parque coa incorporación de catro novos xogos. Ademais, incluirase o cambio completo do caucho do chan da zona de xogos e un novo multixogo para mellorar a oferta do parque.

Óscar Gómez