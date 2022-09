Todo listo para celebrar o 20 aniversario de Termatalia

Xa está todo preparado para celebrar o que será o 20 aniversario de Termatalia, a Feira Internacional de Turismo Termal, Saúde e Benestar que se celebra en Expourense os días 29 e 30 de setembro de 2022. Esta cita coincide en espazo e tempo con dous importantes eventos que converterán á provincia de Ourense no epicentro mundial do termalismo durante a última semana de setembro de 2022 e que reunirán a profesionais do turismo de saúde dunha trintena de países.

Ademais de Termatalia, o Congreso Internacional de Turismo Termal celébrase do 27 ao 29 de setembro de 2022 e está organizado pola Asociación Europea de Cidades Termais Históricas (EHTTA) e a Deputación de Ourense baixo o auspicio da Organización Mundial do Turismo. Na tarde do 30 de setembro e ata o 2 de outubro, entre Expourense e o Balneario de Laias, celébrase o XXI Congreso Nacional da Sociedade Española e Hidroloxía Médica. En palabras do director de Termatalia, Rogelio Martínez, “son tres eventos moi importantes, paralelos e complementarios, e quero destacar a excelente colaboración entre os organizadores dos tres eventos para coordinar a participación do maior número posible de profesionais. en todos eles. O éxito de cada un destes encontros é o éxito de todos”.

Aínda que estes eventos poderán seguirse de xeito virtual desde calquera parte do mundo, apostou firmemente polos actos presenciais co obxectivo de que esta semana en Ourense sexa o gran punto de encontro internacional dos profesionais do termalismo e da saúde. turismo despois da pandemia.

Actividades para o público en xeral

Como vén sendo habitual, haberá un Bar de augas con marcas internacionais de 4 países que participarán na XIX Cata Internacional de Auga; unha zona de masaxe; actividades relacionadas co ioga de benestar e unha zona de alimentación saudable que inclúe obradoiros de cociña, charlas sobre alimentación consciente e medidas antropométricas. Ademais de diferentes empresas, Termatalia tamén implicou estudantes de FP de ramas relacionadas co benestar e a hostalería e varios centros de formación profesional de Galicia e Portugal xa confirmaron a súa participación nas actividades.

Unha das novidades deste ano é a celebración en Expourense do World Coffee Challenge – Termatalia 2022 organizado pola empresa francesa Alternative Café. Froito diso, este ano tamén haberá actividades orientadas ao café como un Coffee Bar ou un obradoiro no que se explica a importancia da auga á hora de facer un bo café. Este concurso tivo unha moi boa acollida e participarán produtores de café torrado en orixe de máis de 15 países de América, África e Asia.