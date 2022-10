"Thermal Travel" premio "Mellores Prácticas 2022" das Rutas Culturales

A Ruta Europea das Cidades Termais Históricas recibiu o "Premio ás Mellores Prácticas 2022" pola súa campaña promocional "Viaxes Termais", durante a celebración do XI Foro Consultivo Anual de Itinerarios Culturais do Consello de Europa, que tivo lugar en Creta ( Grecia).

A Mesa do Acordo Parcial Ampliado de Itinerarios Culturais do Consello de Europa quixo recoñecer as boas prácticas aplicadas polas rutas certificadas para chamar a atención sobre os ámbitos prioritarios de actuación deste programa, que inclúe a promoción do patrimonio cultural común de Europa.

A Ruta Europea das Cidades Termais Históricas, da Asociación Europea de Cidades Termais Históricas (EHTTA), levou a cabo unha campaña de sensibilización e promoción en liña co lema "Viaxe Termal - Mergúllate na cultura balnearia de Europa" nos países de Europa Central. e América do Norte. A campaña foi cofinanciada pola Comisión Europea de Viaxes e puxo esta Ruta Cultural no punto de mira, invitando á xente a descubrir as cidades termais de Europa como produto turístico transnacional.

“Quero agradecer á Xunta do Convenio Parcial Ampliado de Itinerarios Culturais este prestixioso galardón”, sinala o presidente da Deputación e da EHTTA, Manuel Baltar, ao valorar a importancia que “as Cidades Históricas Termais teñen recibido este recoñecemento por segunda vez".

O presidente da Deputación sinala que “a historia das históricas cidades termais de Europa está entretecida coa historia de Europa. Forma parte da memoria, cultura e tradicións compartidas e, como Itinerario Cultural do Consello de Europa, o seu patrimonio cultural é recoñecido e conmemorado. Estamos traballando para concienciar sobre isto, dentro e fóra do continente. Nesta dinámica de traballo, agradecemos a oportunidade de cooperar por primeira vez coa Comisión Europea de Viaxes”.

A gama de actividades no marco da campaña de viaxes ao balneario incluíu unha colaboración con FITReisen, un operador turístico líder en viaxes de saúde, que promocionou as cidades termais históricas na súa páxina web e canles de fala alemá e francesa. Ademais, tres escritores e influencers dos Estados Unidos visitaron Francia, Alemaña, Italia, República Checa e Grecia, con artigos en xornais, webs e plataformas de viaxes.

"Esta campaña permitiunos dirixirnos a persoas interesadas nas viaxes culturais e en descubrir destinos máis pequenos, menos coñecidos e que lles sorprenderon. É dicir, aqueles viaxeiros que buscan calidade, demandan experiencias auténticas ao longo da súa viaxe -desde aloxamento ata gastronomía e actividades-. - abordáronse cun aspecto adicional: o benestar e as viaxes relacionadas coa saúde", explica Simone Zagrodnik, directora executiva da EHTTA.

A campaña “Viaxes Termais” da Ruta Europea das Cidades Termais Históricas tamén contou co apoio das Grandes Cidades Termais de Europa, recoñecidas en 2021 como Patrimonio da Humanidade pola UNESCO. As once cidades unidas neste grupo tamén forman parte da Ruta Europea das Cidades Históricas Termais.