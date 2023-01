Termatalia Uruguay será un dos grandes eventos turísticos neste país no 2023

Termatalia Uruguay será un dos grandes eventos turísticos que se celebrarán neste país durante 2023. A XXI edición da Feira Internacional de Turismo Termal, Saúde e Benestar, a quinta de América Latina, celebrarase en Uruguai entre o 4 e 6 de outubro. Esta edición especial estreouse esta tarde no marco da presentación oficial como país que Uruguai organizou no marco de FITUR e que contou coa presenza de numerosos medios de comunicación e representantes públicos e privados do sector turístico uruguaio.

O director de Termatalia agradeceu o compromiso de Uruguai por converterse na sede desta cita internacional ineludible para os profesionais do sector, na que participan de cada edición expositores e visitantes dunha trintena de países de Europa e Latinoamérica, principalmente. Así mesmo, indicou que “agardamos que Uruguai obteña os mesmos éxitos que as anteriores edicións celebradas en Perú, Arxentina, México e Brasil e cuxos organizadores aseguraron que a celebración de Termatalia no seu país marcou un antes e un despois no desenvolvemento e promoción de os seus recursos térmicos”.

O director de Termatalia explicou aos asistentes os obxectivos da feira para que comprendan o interese do Uruguai por converterse na sede desta cita internacional ineludible para profesionais do sector no que participan cada ano expositores e visitantes dunha trintena de países de Europa e Latinoamérica. , principalmente. Termatalia é un centro de negocios para o turismo de saúde e a industria termal e tamén é un foro de educación e formación especializada. Cada ano participan neste evento os máis recoñecidos expertos das distintas disciplinas que engloban os balnearios (hidroloxía médica, xestión de balnearios, xeotermia, augas minerais, turismo, patrimonio, innovación, sustentabilidade,...).

Rogelio Martínez explicou que “esta feira é unha excelente oportunidade para posicionarse como destino de turismo de saúde, sendo o balneario o principal atractivo ou un complemento que se combina con outros recursos turísticos como a natureza ou a gastronomía” e indicou que “Uruguai ten de todo”. necesario para posicionarse internacionalmente como un dos grandes destinos termais de América Latina". As razóns son que as súas augas emanan do Sistema Acuífero Guaraní, un dos recursos hídricos máis importantes do planeta polo seu tamaño, calidade e temperatura da auga.

Uruguai tamén integra unha gran rexión termal unida polo río Uruguai á provincia arxentina de Entre Ríos, un dos grandes referentes termais do país veciño (xunto con Santiago do Estero). Uruguai posúe abundantes augas termais, tanto doces como salgadas, situadas nos departamentos de Salto e Paysandú. Este país conta con seis grandes centros termais: Arapey, Daymán, Salto Grande, San Nicanor, Guaviyú e Almirón. Coa súa aposta por Termatalia, Uruguai mostrou un gran interese por impulsar a formación profesional dos empresarios do sector en materias como o termalismo, o turismo de saúde ou a hidroloxía médica.

Durante a súa intervención, o director de Termatalia tamén explicou que “os países que queren desenvolver o seu turismo de saúde enfróntanse a retos como a redistribución de fluxos e a promoción de novos destinos, sobre todo nas zonas do interior, asentando así poboación e poñendo en valor os recursos naturais do territorio dun xeito sostible. . Os departamentos de Salto e Paysandú funcionaron moi ben en todas estas circunstancias e hoxe son importantes polos de atracción turística e os seus recursos termais son importantes xeradores de emprego e riqueza”.