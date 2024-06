Motor

Sexto triunfo da tempada para Senra e Murado en Carballiño

Víctor Senra e José Murado, aos mandos do Citroën C3 WRC, lograron o triunfo no Rallye Comarca do Carballiño, sexta proba puntuable do Campionato Xunta de Galicia de Rallyes.

Óscar Gómez