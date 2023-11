Deporte

Sexto posto da parella do Pavillón no Campionato do Mundo Junior

A parella do Pavillón de Sincronismo formada por Pedro Castaño Garrido e Mateo Rodríguez Pérez que en preliminares acadaron unha nota de 48.430 entre as 16 mellores parellas junior do mundo.

Óscar Gómez