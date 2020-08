Urbanismo desaloxa os postos ocupados da Praza de Abastos nº1

A Policía Local comprobou, a primeira hora da mañá, que os locais estaban desocupados e deu orde de mudar as pertenzas que había no interior ás instalacións municipais do Campo da Feira.

As obras de remodelación da Praza de Abastos número 1 de Ourense teñen vía libre logo de que esta mañá se desaloxasen os últimos postos ocupados do recinto. Unha patrulla da Policía Local comprobou, a primeira hora da mañá, que os locais estaban desocupados e deu orde de mudar as pertenzas que había no interior -previamente inventariadas- ás dependencias municipais do Campo da Feira, onde permanecerán un prazo de tres meses.

Praza de Abastos / Concello de Ourense

Os labores de mudanza ordenados desde a Concellería de Urbanismo permitiron que, cara ao mediodía, a empresa responsable da obra -Acciona Infraestructuras- puidese iniciar os traballos de demolición dos últimos postos que seguían en pé e proseguir coas obras de remodelación da Praza segundo estaba previsto.

Praza de Abastos / Concello de Ourense

A titular da Concellería de Urbanismo, Sonia Ogando, destaca a súa satisfacción polo remate deste expediente administrativo, no que os prazos se demoraron polo estado de alarma decretado pola Covid-19. “As obras da Praza de Abastos comezarán agora ao ritmo que tiñan que levar desde un principio”, asegura.

“É unha grande infraestrutura, de vital importancia para a nosa cidade”, afirma Sonia Ogando, que quere agradecer o labor de todas as persoas que se implicaron no proceso: persoal de Patrimonio, Servizos Xerais, Policía Local, a arquitecta de obra municipal, a empresa Acciona, e a empresa que retirou as pertenzas das persoas que ocupaban os postos... “Houbo un grande traballo de equipo que fixo posible que isto se resolvese da forma máis rápida e segura posible”.

Praza de Abastos N1 / Concello de Ourense