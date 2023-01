Raimundo Amador actuará o 4 de marzo no Auditorio Municipal de Ourense

Raimundo Amador naceu en Sevilla hai 63 anos e din del, que é "metade home, metade guitarra". O artista é un referente musical, logo dunha aclamada traxectoria, tanto coas formacións Veneno e Pata Negra, como en solitario. É autor de cancións tan exitosas como Bolleré, “Ay, que gustito pa’ mis orejas, El blues de los niños, Hoy no estoy pa nadie, Camarón ou La leyenda del tiempo, mítico tema feito man a man co xenio Camarón de la Isla.

Amador Fernández nunca foi un músico convencional. Foi definido por artistas da talla de B.B. King ou Carlos Santana como alguén irrepetible dunha calidade musical excepcional. Raimundo non é dado a aparecer moito nos escenarios polo que cada actuación é un acontecemento, unha festa que queda gravada na memoria do público. Ourense será testemuña do feitizo musical dun home que aparecerá con letras maiúsculas na historia musical do Blues e do Flamenco, un guitarrista único e xenial.

Historia

Con só 12 anos, Raimundo percorría as rúas de Sevilla coa súa guitarra. Tocando no local Los Gitanillos tivo a sorte de coñecer a Camarón de la Isla e a Paco de Lucía, dos que sempre se considerou un grande amigo. Pouco despois descobre o rock de man dos grandes: Bob Dylan, Jimmy Hendrix… e comeza a practicalo cunha guitarra eléctrica. O resto xa é historia do novo flamenco.

A mediados dos 70 coñece a Kiko Veneno e en 77 forman o grupo Veneno e lanzan un disco, co mesmo nome, que revoluciona o mundo do flamenco. En 1981, lanza xunto ao seu irmán Rafael o primeiro traballo de Pata Negra, nacendo así un dos mellores grupos españois dos 80 e de todas as épocas, onde se irmandaron o blues, o rock e o flamenco da forma máis natural posible, desde a rúa. Xuntos, os irmáns editarían catro discos máis.

En 1986 sepáranse, e Raimundo realiza colaboracións con artistas como Morente, Sorderita, Ketama, Martirio, Javier Vargas, Luís Auserón, Los Rodríguez, entre outros, e empeza a preparar a súa aventura en solitario. Tivo o atrevemento de mandar unhas gravacións ao bluesman B.B. King, e este acepta colaborar con el. O resultado foi un álbum mítico gravado en directo en Las Ventas. Pero antes deste, Amador editara “Na esquina de Las Vegas”, no que tamén colaboraran o gran músico americano e Andrés Calamaro.

Así seguiu ata o de agora triunfando en solitario, con 10 álbums, e realizando concertos e xiras conxuntas con grandes músicos internacionais e nacionais. O seu último disco é “60 aniversario – Directo en casa”.