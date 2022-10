O Psoe denuncia os "remendos" aplicados no encoro das Conchas

O PSdeG-PSOE denuncia os “remendos” aplicados ata o de agora nas Conchas e na contorna deste encoro e celebra o paso dado polo actual Goberno central, ao incluír esta zona nos últimos análises e mapas sobre augas afectadas por contaminación por nitratos, paso previo e necesario para a súa declaración como zona vulnerable, o que permitirá adoptar medidas por parte da Xunta de Galicia e da Administración Xeral do Estado, co fin de solucionar a toxicidade.

Durante unha visita ao municipios de Muíños e Bande, deputados e deputadas acompañados de concelleiros, concelleiras e militantes do PSdeG-PSOE destes concellos, comprobaron o “preocupante estado” deste importante espazo natural galego, que “pasou de ser unha preciosa zona de esparexemento e baño, a unha gran balsa de auga tóxica”. Ao percorrido asistiron o portavoz na Deputación de Ourense e secretario provincial, Rafa Villarino; as deputadas provinciais Marga Pérez, Susana Rodríguez e Elvira Lama, e os deputados, Nacho Gómez e Diego Fernández.

“A pesar do importante valor paisaxístico e natural, a ocultación deliberada por parte dos responsables autonómicos e a deixadez institucional global, provocaron unha desfeita medioambiental en poucas décadas”, sinalaron os deputados e deputadas logo de comprobar “in situ” unha contaminación que aflora “descontrolada” na auga. “Nós apostamos por unha solución sostible e compatible coa actividade agraria”, incidiron antes de recordar que “fronte a unha Xunta que só pon paus nas rodas, o actual Goberno central buscou solucións amplas, adecuadas e compatibles coa recuperación do medio natural e coa economía da comarca”.

Os e as socialistas recordan o papel que tamén ten administración autonómica ante este grave problema. “Cataluña e Galicia eran dúas das zonas con maiores problemas de contaminación de masas de auga entre 2016 a 2019, mais a Xunta aínda non fixo nada para comezar a solucionalo”, denunciaron tras recordar que, logo dos pasos normativos e orzamentarios dados polo Goberno central nos últimos anos, agora tamén debe actuar o executivo galego.

O Consello de Ministros aprobou neste 2022 o real decreto sobre contaminación por nitratos, unha norma clave para reducir este tipo de contaminación, alcanzando así os obxectivos ambientais sinalados pola lexislación nacional e pola Unión Europea. Esta regulación obriga a identificar e vixiar as augas afectadas e establece criterios para designar zonas vulnerables, co fin de pór en marcha programas de actuación coordinados coas actividades agrarias.

“Grazas a regulación aprobada polo executivo de Pedro Sánchez, superouse un problema de indefinición destas zonas contaminadas, que se arrastraba desde a incompleta declaración do ano 2011, unha decisión que deixou zonas como as Conchas nun limbo”, recordaron os e as socialistas ourensáns. “Tamén se clarexaron as dúbidas competenciais”, advertiron. “Os traballos xa executados e os investimentos económicos previstos polo Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico durante as últimas dúas lexislaturas, permitirán darlle un sólido pulo á mellora medioambiental desta zona de alto valor ecolóxico da nosa provincia”, concluíron.