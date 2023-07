Turismo

A provincia de Ourense promociona a súa oferta de turismo no Global MICE Forum

A provincia de Ourense, a través do Inorde, vén de dar a coñecer a súa oferta de turismo de reunións ao segmento asociativo de España, no marco do Global MICE Forum, celebrado do 4 ao 6 de xullo no Eurostars Gran Hotel A Toxa.

Óscar Gómez