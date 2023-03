O programa Bebé Gadis cumpre 12 anos

Gadis apoiou a máis de 80.000 familias de Galicia e Castela e León nos últimos 12 anos a través da súa iniciativa Bebé Gadis. Un apoio que forma parte do seu afán de estar preto dos seus clientes, tamén nun momento clave como é o nacemento dun bebé. Para iso, ofrece de maneira gratuíta unha canastilla con diferentes produtos, que se pode solicitar e recoller en calquera supermercado da cadea.

Colaboración con Pai-Menni

Esta iniciativa de Responsabilidade Social Corporativa é o resultado da colaboración de Gadis co Centro Pai Menni- Irmáns Hospitalarias, que se dedica á atención integral de persoas con diversidade funcional, encargadas de preparar as canastillas. A directora de Marketing e RSC, Melisa Pagliaro, visitou o centro para coñecer de primeira man o labor que realizan e asinar a renovación do acordo coa directora da institución, Inmaculada Segarra Amenós.

Un dos propósitos do convenio é impulsar a integración sociolaboral dos usuarios da institución que participan neste taller ocupacional. O obxectivo é fomentar as súas habilidades sociais e de aprendizaxe, tanto na xestión de tempos como de traballo en equipo, debido a que, entre as súas funcións, está organizar os produtos que se inclúen: unha manta infantil e un oso de toalla, ademais de artigos de hixiene e coidado persoal. Desde este ano, regálase unha nova canastilla, que resulta máis funcional e práctica, adaptándose ao estilo de vida actual.

bebegadis.es: a web para acompañar ás familias

O programa Bebé Gadis foi evolucionando ao longo dos anos e, na actualidade, un dos seus puntos fortes é bebegadis.es, o espazo creado para compartir información, recomendacións e consellos, avalados por pediatras e outros profesionais da saúde, en todas as etapas da maternidade e a paternidade, desde o embarazo ata os primeiros anos de vida dos nenos e nenas. Ademais, nesta web inclúense receitas para preparar en familia, sorteos mensuais e xogos para os máis pequenos.

Esta iniciativa forma parte do compromiso de Gadis con xerar impacto positivo na súa contorna a través da sustentabilidade económica, social e ambiental. Permite á empresa estar máis preto dos seus clientes nun momento tan importante como a chegada dun novo membro da familia e, ao mesmo tempo, promover a integración sociolaboral de persoas con capacidades diversas.