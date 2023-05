O presidente da Deputación recibe ao CD Arenteiro

O presidente da Deputación, Manuel Baltar, mantivo un encontro no Salón de Plenos da Deputación cunha delegación do CD Arenteiro encabezada polo seu presidente, Argimiro Marnotes, o primeiro adestrador, Javi Rey, e o plantel.

Na reunión, o titular do goberno provincial trasladou as súas felicitacións pola “magnífica traxectoria” do equipo do Carballiño, culminada co triunfo na Copa Federación e o ascenso a Primeira RFEF, terceira categoría do fútbol estatal e na que o CD Arenteiro competirá na temporada 2023-2024