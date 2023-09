Presentación de CD La Purísima en CC Ponte Vella

Presentación de CD La Purísima

CD La Purísima presentou a nova tempada 2023-2024 no Centro Comercial Ponte Vella de Ourense.

Ó acto asistiron o presidente de CD La Purísima (David Valcarcel) , o coordinador (Anxo Valcarcel) e responsables das modalidades do club: Atletismo, montaña, fútbol, deporte adaptado.

No acto, presentouse o carnet do club, así como as datas de celebración do III Trail Rápido - Andaina Ruta dos Muiños - Concello do Pereiro, e o IV Trofeo CD La Purísima -Concello do Pereiro.

CD La Purísima inicia a nova tempada con máis de 700 deportistas, sendo a primeira entidade deportiva provincial de atletismo.