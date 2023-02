Plan de xestión de navegación e atraque para Ribeira Sacra

José Antonio Quiroga, presidente da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (CHMS), organismo autónomo dependente do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, mantivo onte unha reunión de traballo cos directores de Turismo e Patrimonio da Xunta de Galicia , para avanzar na procura de solucións que eviten a degradación da Ribeira Sacra. Durante o mesmo houbo receptividade e sintonía entre as partes, tanto no que se refire á análise como aos obxectivos a acadar.

“Neste momento hai un importante número de infraestruturas no río e un volume aínda maior de solicitudes que perturban a paisaxe natural orixinal e así o expliquei na reunión mantida esta mañá cos directores comarcais de Turismo e Patrimonio da Xunta de Galicia. Xunta de Galicia”, explicou Quiroga, “hai que estudar o problema e traballar coordinadamente” aclarou.

O presidente da CHMS xa informou en decembro da suspensión temporal das autorizacións administrativas na Ribeira Sacra, na contorna dos ríos Miño e Sil, co fin de estudar a problemática en profundidade e articular, entre as distintas administracións e sen demora, alternativas e/ou solucións que permitan potenciar un turismo de calidade nunha zona singular de Galicia que ten o río como eixo principal.

“Desde a CHMS seguimos traballando co obxectivo de potenciar a marca Ribeira Sacra acorde co seu valor ambiental, paisaxístico, etnolóxico e patrimonial” salientou o presidente. A CHMS iniciou o procedemento de contratación para a “Redacción dun plan de ordenación da navegación e atraque” que evite o deterioro do DPH e dos ecosistemas asociados e que cree un marco para o desfrute do río baixo un modelo de non invasión. e navegación sostible.

“Neste sentido e para desenvolver o citado Plan, acordouse a constitución dun grupo de traballo no que estarán representadas as administracións estatal e autonómica con competencias no territorio, co interese de avanzar con celeridade no deseño de necesidades e solucións para este espazo protexido, un referente mundial, no que o turismo constitúe un recurso económico fundamental”, explicou Quiroga.

"Esta planificación, que harmonizará o uso sostible do río en consonancia cos valores paisaxísticos e patrimoniais da Ribeira Sacra, é fundamental no marco de volver presentar a súa candidatura a Patrimonio da Humanidade", concluíu o presidente.