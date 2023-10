Plan estratéxico da industria forestal-madeira para impulsar este sector

O conselleiro do Medio Rural, José González, acompañado do director da Axencia Galega da Industria Forestal, Jacobo Aboal, e o director xeral de Planificación e Ordenación Forestal, José Luis Chan, asinou esta mañá o convenio para levar a cabo o Plan Estratéxico da Industria Forestal-Madeira, poñendo de relevo unha vez máis a colaboración público-privada para facer avanzar o rural.

Este plan nace do traballo conxunto entre a Consellería do Medio Rural -a través da Xera-, o Clúster da Madeira e o Deseño de Galicia, a Asociación Provincial de Empresarios da primeira transformación da madeira de Lugo e a Federación Empresarial de Aserradoiros e Rematantes de Madera de Galicia. Conta cun orzamento total de 150.000 euros grazas ás achegas económicas destas entidades, e que representan arredor do 95% do sector, estará en vigor ata novembro de 2024.

O convenio para o Plan Estratéxico, aprobado polo Consello da Xunta no mes de setembro, ten como obxectivo elaborar unha folla de ruta que responda ás necesidades e demandas da realidade do tecido industrial na nosa comunidade, un fin que só se pode acadar a través da cogobernanza e a colaboración con entidades que estean implicadas de cheo neste eido.

Mercado pioneiro de créditos de carbono

José González tamén anunciou que a Xunta porá en marcha nas vindeiras semanas a tramitación do decreto que regula o mercado voluntario de créditos de carbono, unha mostra máis do compromiso da Goberno galego co sector forestal. Este futuro mercado servirá de nexo entre titulares e aqueles persoas, de natureza física ou xurídica, que desexen mercar créditos ben como intermediarios ou ben como axentes finais co fin de reducir ou facer nulas as súas emisións.

Esta ferramenta, segundo explicou o conselleiro, basearase na xestión sustentable e activa como ferramenta diferencial para secuestrar un número de toneladas de carbono adicionais fronte aqueles abandonados. Galicia será a primeira comunidade autónoma en contar cun mercado que orixe este tipo de créditos apoiándose na capacidade de absorción e almacenamento de CO2 das actividades relativas aos usos da terra e das masas forestais do territorio galego, así como na promoción dos produtos forestais en substitución doutros cunha maior pegada de carbono.

Novidades do Plan

O novo Plan Estratéxico da Industria Forestal-Madeira garantirá unha oferta estable de produtos -especialmente daqueles cun alto valor engadido-, incorporará as necesidades das industrias cunha planificación e xestión dos espazos forestais respectuosa cos espazos naturais e eficaz no subministro permanente e sostible dos bens e servizos; así como identificar as infraestruturas de investigación, formación e transferencia do coñecemento necesarias para consolidar un tecido empresarial do sector forestal-madeira competitivo e innovador e crear os mecanismos de cohesión e cooperación que fortalezan o sector, cunha actividade forestal vencellada ás sociedades rurais e urbanas.

Neste sentido, o plan establece obxectivos estratéxicos a corto, medio e longo prazo, favorecendo unha industria forestal máis innovadora, competitiva e dixitalizada. Isto redundará no emprego industrial de Galicia e nas familias que viven deste sector, xa que a comunidade conta cunha superficie forestal de 1,5 millóns de hectáreas, cunha actividade que xera oportunidades e valor.

A facturación conxunta dos subsectores principais da cadea de valor forestal-madeira ascendeu a 2.578 millóns de euros, o que supón un aumento con respecto á estimada en 2020 dun 29% e o máximo histórico da serie desde 2006. Seguindo esta liña, as estimacións para o ano 2022 indicarían que se poderían acadar os 2.700 millóns de euros, xa que se experimentaron grandes incrementos na produción nos últimos anos.

Apoio ao sector

O Plan Estratéxico da Industria Forestal-Madeira é unha mostra máis do compromiso da Xunta co sector forestal, clave para a economía e o futuro galego. A Administración autonómica xa materializou este apoio con diferentes accións e liñas de axudas -como o Plan Forestal de Galicia 2021-2040 “Cara á neutralidade carbónica” ou o Inventario Forestal Continuo- e volverá facelo no 2024.

Os orzamentos da Consellería do Medio Rural do vindeiro ano, que ascenden ata os 695 millóns de euros, inclúen dentro do apoio ao sector forestal axudas por valor de 11 millóns de euros para investimentos en tecnoloxías forestais para seguir afondando na competitividade deste eido produtivo. Nesta mesma liña, a partir de 2024 unha porcentaxe mínima das edificacións públicas impulsadas polo Goberno galego terán que empregar madeira na súa estrutura.

O fomento da construción en madeira é unha das políticas claves da Consellería, no contexto de loita contra o cambio climático e tamén como parte do noso compromiso por un monte multifuncional e sustentable. Neste sentido, destaca tamén a nova convocatoria no 2024 cun mínimo de dous millóns de euros de fondos propios para fomentar a construción en madeira para usos estruturais.

Comisión de seguimento

A estratexia asinada esta mañá contempla tamén a creación dunha comisión de seguimento, co fin de acadar unha maior eficacia e operatividade nas relacións entre as diferentes entidades. Deste xeito, tratarase dunha comisión mixta de carácter paritario, integrada por dous representantes de cada unha das asociacións colaboradoras.

Será a encargada de realizar o seguimento, vixilancia e control da execución de convenio e das obrigas de cada unha das entidades. Adoptaranse cantas medidas e especificacións técnicas sexan precisas de cara a garantir a boa execución do convenio e resolverá os problemas de interpretación e cumprimento que poidan xurdir na súa execución.