Ourense Vinis Terrae cumpre o seu obxectivo de buscar novos mercados

Ourense Vinis Terrae vén de pechar as portas da súa décima edición tras cumprir as expectativas dos 64 expositores que manifestaron a súa satisfacción pola cantidade e calidade das citas comerciais celebradas cos 45 compradores e importadores de 23 países que participaron nesta edición. Foron un total de 720 reunións empresariais ás que hai que sumar as que xurdiron con algunhas das máis de 800 visitas de profesionais que se achegaron a Expourense, xa que ademais da misión de importadores, profesionais da restauración participaron na feira, hostalería ou distribución de sector do mercado nacional.

A única feira do viño 100% profesional, 100% de calidade e 100% galega conclúe unha edición máis posicionada como ferramenta para que as adegas accedan ao mercado exterior e cun formato de feira que funciona e está dando moi bos resultados e que se basea na cara. -Reunións presenciais arredor dunha mesa sentada a un lado polo enólogo que elabora viños de calidade e, por outro, e o potencial comprador nacional ou internacional que amose unha preferencia polas variedades autóctonas, que valora a forma de elaborar viños a partir de adegas familiares e quen sabe o que busca e o que precisa para o mercado no que traballa. Esta mostra puxo as adegas participantes en contacto directo con importadores de 23 países (Alemaña, Bélxica, Brasil, Costa Rica, Dinamarca, España, Estados Unidos, Estonia, Filipinas, Finlandia, Guinea Ecuatorial, Irlanda, Italia, Lituania, México, etc.). Noruega, Holanda, Panamá, Polonia, Portugal, Reino Unido, Suecia e Suíza).

As citas entre expositores e potenciais compradores foron, coma sempre, o eixo central desta feira, na que tamén se celebrou un completo programa de actividades, entre as que se destacaron as catas comentadas dos viños brancos e tintos e dos licores e augardentes gañadores. fóra dos Acios de Ouro ou Potes de Ouro das Catas Oficiais de Galicia 2022 organizadas pola Axencia Galega de Calidade Alimentaria - AGACAL.

Esta segunda xornada da mostra tamén foi o momento elixido pola Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia - EVEGA, para presentar o seu novo monográfico, o número 11, sobre a sintomatoloxía das enfermidades dos viñedos galegos.