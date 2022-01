Obradoiros gratuitos no Colexio Luis Vives

O Colexio Plurilingüe Luis Vives lanza dous obradoiros para nenos e nenas de 11 e 12 anos, sexan ou non alumnos do colexio, para o sábado 5 de febrerio nas instalacións do colexio situadas na Rúa Aira do Fonsillón Nº 4.

Estes obradoiros son totalmente gratuitos e seguro que faran as ledicias dos nenos.

Obradoiro de cociña

O obradoiro de cociña farase en colaboración coa Escola de Hostelería de Ourense e leva por título "Cocina Viajera". A cita é o sábado 5 de febreiro entre as 11:30 e as 13:30 horas.

Obradoiro de cociña en Colexio Luis Vives | Onda Cero Ourense

Obradoiro de inglés

O obradoiro de inglés é unha "master quiz" en inglés que poñerá á proba os coñecementos dos máis atrevidos. A xornada será o sábado 5 e febreiro entre 11:30 e 13:30 horas.

Obradoiro de inglés en Colexio Luis Vives | Onda Cero Ourense

Para inscribirse será necesario facer unha inscripción previa a través do teléfono 988242000.

Dispoñen de máis información na páxina web www.luisvivesourense.com.