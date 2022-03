Novo programa de axudas dirixido a Pemes e autónomos

A nova orde incluirá entre os seus principais requisitos que os beneficiarios dos apoios conten cunha caída de facturación de polo menos o 70% no ano 2021 con respecto a 2019. As axudas oscilarán entre os 1.000 e os 12.000 euros, segundo os ingresos de facturación do ano 2019.

Lorenzana puxo en valor o apoio da Xunta aos autónomos, principalmente, nos momentos de maior dificultade e, así, lembrou os plans de rescate postos en marcha polo Goberno da Xunta e sinalou que nos tres primeiros meses do ano a Administración autonómica xa activou axudas por valor de 26 millóns de euros destinadas a este colectivo, do que afirmou que é un piar esencial da sociedade e prioritario para a Xunta de Galicia.

Entre os programas que xa se publicaron no Diario Oficial de Galicia (DOG) destacan o de promoción do emprego autónomo para incentivar novas altas entre os traballadores autónomos, que está dotado con 12,5 millóns de euros; o Bono Autónomo, que con 8 millóns de euros (un 33% máis que en 2021) está dirixido á consolidación e mellora da competitividade de negocios; as axudas para a formación e a contratación indefinida do primeiro, segundo e terceiro traballador, cunha contía en 2022 de 1,35 millóns; ou o programa para a posta en marcha de pequenas empresas de nova creación ou empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica (IEBT) con dous millóns.

A conselleira, así mesmo, referiuse aos apoios á conciliación das persoas traballadoras autónomas cun importe inicial dun millón de euros e á liña de apoios para garantir o funcionamento das entidades asociativas do sector con preto de 330.000 euros.

A maior parte destas axudas aínda están en prazo de solicitude e poden pedirse ata o 30 de setembro, a excepción dos apoios destinados ás pequenas empresas de nova creación cuxo prazo remata o 1 de agosto. No caso do Bono Autónomo e das axudas ás asociacións o prazo de solicitude xa está pechado.

Próximas convocatorias

Lorenzana indicou que ao longo do ano continuaranse publicando novas convocatorias en prol do traballo autónomo como o programa mentoring ou titorización cun investimento de 250.000 euros; ou a iniciativa Nova Oportunidade, que se está perfilando no seo da Mesa do Emprego Autónomo e que estará dotada con 3,5 millóns de euros para proporcionarlle unha segunda oportunidade a aqueles emprendedores e emprendedoras con experiencia que non acadaron o éxito esperado.

Tamén referiuse a titular de Emprego e Igualdade ao programa Relevo Xeracional Empresa Muller, que contará cun investimento dun millón de euros para apoiar a renovación dos cadros de persoal nas empresas, substituíndo a persoas traballadoras próximas á xubilación por mulleres que precisan de oportunidades laborais; e á iniciativa Empresa Dixital, con outro millón de euros para prestar apoio á hora de abordar os cambios tecnolóxicos e a transformación dixital das pequenas empresas.

Todos estes programas, os que xa se activaron e os que se porán en marcha ao longo do ano, forman parte dun Plan de axudas integral para favorecer e fomentar o emprego autónomo que suma 37 millóns para 2022.

Ademais de todas estas liñas de axudas, a conselleira indicou que o Goberno galego a través dos plans de rescate e outras axudas directas ás actividades e sectores económicos máis afectados xa realizou un investimento de 613 millóns de euros. Así mesmo, recordou que os autónomos teñen a súa disposición a Oficina Virtual do Emprego Autónomo, un espazo dixital no que se pode atopar información actualizada e que busca ser un punto de encontro entre a Administración e as traballadoras e traballadores autónomos. Por último, sinalou que a Xunta está a traballar tamén na definición dunha nova Estratexia do Emprego Autónomo, que se abordará antes do verán na Mesa do Emprego Autónomo.

“Xuntos seguimos avanzando para conseguir un mercado laboral que ofreza máis garantías de futuro e dar respostas ás novas necesidades e demandas que poidan ir xurdindo no ámbito laboral por contra propia e o emprendemento”, rematou.