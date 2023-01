Más de uno ourense

Noticias Mediodía Ourense 26/01/2023

A bonoloto deixou en Ourense máis de 3 millóns de euros. Loito polo pasamento do edil Gabino Yáñez de San Xoán de Río e do socialista vasco, natural de Riós, Rodolfo Ares. O psoe leva á fiscalía os empadronamentos en Castrelo de Miño. Contámolo no informativo de Más de Uno Ourense.