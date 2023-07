Más de uno Ourense

Noticias Mediodía Ourense 04/07/2023

O paro descendeu en Ourense en 375 persoas no mes de Xuño. CCOO valora positivamente a estabilización das contratacións. Carballleda Renova pide investigar irregularidades nas votacións das pasadas municipais no ámbito penal tras unha sentencia do TSXG. Contámolo no informativo de Más de Uno Ourense.