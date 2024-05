A metade dos mozos galegos recoñece que o uso de Internet lles causa problemas

O 47,2% dos mozos galegos afirma ter algún tipo de trastorno psicolóxico ou peores notas escolares por estar moitas horas conectados a Internet. As actividades en liña ás que máis tempo dedican son, por esta orde, as redes sociais (78,3%), escoitar música (71,3%) e ver series ou vídeos (68,9%). Estes son algúns dos datos recollidos no informe “Xuventude e Internet en Galicia 2024”, elaborado por iCmedia Galicia e presentado hoxe en Vigo. Outro dato relevante da enquisa é que máis da metade dos adolescentes (57,5%) accede a Internet sen ningún tipo de control ou restrición por parte dos seus pais.

En canto aos efectos das pantallas no seu comportamento, un de cada tres mozos consultados (33,3%) admite que as horas que pasan en Internet provocan problemas de sono; un trastorno que se agrava entre as mozas de entre 17 e 25 anos, xa que a metade afirma padecer este tipo de problemas. Outros síntomas que sofren os mozos galegos ao pasar moitas horas en Internet son os cambios de humor, que afectan ao 15,5% dos enquisados, a ansiedade (11,2%) e mesmo os ataques de ira (10,7%). En menor medida, sinalan que a adicción ás pantallas provoca illamento social (7,4%) e ciberacoso ou bullying (4,4%).

Redes Sociais

Aínda que as redes sociais son a principal actividade en Internet -o 97,9% ten polo menos unha conta-, existen importantes diferenzas entre homes e mulleres; Así, entre os rapaces a principal preferencia son os videoxogos (74,7%), mentres que as que máis compran por internet son as mozas de entre 17 e 25 anos; case a metade deles faino regularmente.

O acceso dos menores a contidos pornográficos preocupa cada vez máis á sociedade polos efectos negativos que provoca no seu comportamento afectivo-sexual. Un de cada tres mozos (33,9%) accedeu a sitios web con contido pornográfico, e un de cada cinco adolescentes (20,4%) faino "con frecuencia".

Catro de cada dez (40,6%) dedican máis de tres horas diarias ás redes sociais, e un de cada dez admite que dedica máis de 5 horas diarias a elas. As redes máis utilizadas son Instagram (54,4%), WhatsApp (50,5%) e TikTok (50,2%). Esta última xa é a rede máis utilizada polas mozas de entre 17 e 25 anos (63,6%). Facebook é utilizado só polo 1,4% dos mozos galegos, porcentaxe que baixa ata o 0,7% entre os adolescentes.

En canto ás plataformas audiovisuais, Netflix é a máis utilizada (64,3%); Por detrás están Amazon Prime Video (54,3%) e Disney + (35%). Catro de cada dez enquisados ​​(41,3%) subscribense a tres ou máis plataformas diferentes.