Médicos ourensáns do colectivo Fiou volveron a mobilizarse para demandar do Sergas máis persoal e estabilidade laboral e para poder ofrecer servizos de máis calidade aos pacientes. O doutor Pablo López Mato valorou positivamente as novas incorporacións de 35 especialistas na provincia de Ourense pero decidiron seguir manifestándose todolos mércores.