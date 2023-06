Marisol Nóvoa reelixida presidenta da CEO cun total de 115 votos

A Confederación Empresarial de Ourense celebrou a súa asemblea electoral, da que foi elixida presidenta Marisol Nóvoa, repetindo no cargo que xa ocupaba desde 2019. O resultado final da votación arroxou un reconto de 119 votos, dos cales 115 foron a favor do candidatura e 4 en branco. No salón de actos da sede de Afundación acudiron representantes da organización, representantes das diferentes asociacións, empresas e colectivos con dereito a voto e que integran o censo electoral.

Marisol Nóvoa fixo referencia, tras a súa elección, á traxectoria desenvolvida no CEO nos últimos catro anos e á intención de continuidade para seguir dotando ao tecido empresarial de Ourense de representación, ferramentas e recursos para afrontar este ciclo de cambios tan profundos que estamos experimentando. Tamén lembrou a dificultade de afrontar un período marcado pola crise sanitaria, enerxética e inflacionaria, pero amosou a esperanza de que “a etapa que comeza hoxe estea chea de proxectos, boas novas e iniciativas que leven a unha mellora do entorno económico e produtivo. , e contribuír á transformación das empresas cara á dixitalización e a sustentabilidade'. Do mesmo xeito, Marisol Nóvoa solicitou a participación activa de todos os integrantes da confederación “porque o traballo en equipo é a mellor ferramenta para acadar os obxectivos previstos”.

Nóvoa tamén quixo ter unhas palabras de agradecemento ao equipo que a acompaña nesta nova andaina, destacando a orixe de homes e mulleres de diferentes sectores, colectivos e empresas da organización que conforman un colectivo variado e representativo do tecido empresarial. da provincia e Xunto a quen, asegurou, 'Síntome motivado e ilusionado por comezar a traballar en novos proxectos que beneficien ao tecido empresarial da provincia de Ourense, visibilizando este traballo para que o conselleiro delegado siga gañando prestixio'.

A clausura desta asemblea correu a cargo de Gerardo Cuerva, presidente da Confederación Española de Pequenas e Medianas Empresas e vicepresidente da CEOE, quen interveu en presenza do presidente da CEG, Juan Manuel Vieites.

Marisol Nóvoa presentou a Cuerva, destacando que é un empresario vinculado ás organizacións empresariais dende hai máis de quince anos, non só nos seus cargos a nivel nacional senón tamén na representación autonómica como membro do Comité Executivo da CEA (Confederación de Empresarios de Andalucía) así como presidente na súa provincia, Granada, da Confederación de Empresarios de Granada (CGE) e da Cámara de Comercio, Industria e Navegación de Granada.

Na súa intervención, o presidente de Cepyme reivindicou os valores empresariais e destacou o papel esencial que xogan as organizacións empresariais na defensa da dignidade empresarial sen complexos, nun momento no que as empresas o necesitan.

Gerardo Cuerva analizou a situación económica e os retos das empresas, en particular chamou a atención sobre o impacto da inflación nas empresas que sufriron un forte incremento dos custos acumulados nos últimos dous anos e lastra a súa produtividade. Neste sentido, reclamou un entorno propicio para a actividade empresarial, no que se poña fin ás políticas que supoñan un aumento dos custos e que penalicen o investimento e o emprego.