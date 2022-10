Manuel Baltar, reelixido por unanimidade como presidente de Partenalia

O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, foi reelixido por unanimidade como presidente de Partenalia durante a reunión do Consello Político da rede europea de gobernos provinciais, celebrada en Bruxelas. Manuel Baltar, que dirixe Partenalia dende 2014 e que recibiu o aval por dous anos máis, amosou ao termo do Consello Político o seu “agradecemento polo apoio unánime das deputacións dos distintos países europeos e de todos os signos políticos. Esta é unha mostra de apoio e confianza para seguir desenvolvendo o programa de goberno desta institución, que é un referente en Europa no ámbito da cooperación territorial”.

O reelixido presidente de Partenalia subliña o crecente peso específico de Ourense no ámbito europeo: “Esta provincia terá un papel importante no novo plan de mandato de Partenalia porque, sen dúbida, ten moito que dicir no transfronteirizo. cooperación e na defensa dos valores europeos”.

Tras a súa reelección á fronte de Partenalia, Manuel Baltar reivindica a importancia do traballo en rede en Europa para “ter voz propia en Bruxelas; unha ferramenta para acadar un contacto directo con altas institucións comunitarias e ao mesmo tempo unha plataforma para compartir experiencias e establecer sinerxías con gobernos intermedios situados en contextos semellantes ao de Ourense”.

Plan de acción 2022-2023

O Plan de Acción 2022-2023 tamén se detallou na reunión en Bruxelas. Coa participación de altos representantes das principais institucións europeas, o Consello Político de Partenalia abordou cuestións como o papel dos gobernos intermedios, o fomento da dixitalización das administracións públicas, o desenvolvemento económico sostible das zonas rurais ou o papel do intermunicipalismo no medio rural. integración europea.

Dentro do apoio que esta rede europea presta aos gobernos intermedios para a captación de fondos europeos, a federación prepara unha sesión formativa de boas prácticas e asesoramento, ademais de organizar encontros dixitais temáticos con community managers para axudar a definir as características dos proxectos viables.

Ourense acollerá en marzo de 2023 a Conferencia Política da CEPLI

Dentro da xornada de traballo celebrada en Bruxelas no marco da Semana Europea das Cidades e Rexións, Ourense oficializouse como sede da XII Conferencia Política Anual da Confederación Europea de Poderes Locais Intermedios (CEPLI), entidade vice- presidida por Manuel Baltar e que representa a 1.164 provincias europeas.

Esta proposta do presidente da Deputación de Ourense contou co apoio unánime da Asemblea Xeral da CEPLI. “Un novo galardón á posición de Ourense como referente de boas prácticas no ámbito dos gobernos intermedios e para demostrar unha vez máis que esta provincia ten capacidade para acoller eventos internacionais, tal e como reflicte o Congreso Internacional de Turismo Termal celebrado en setembro baixo a organización. da Asociación Europea de Cidades Históricas Termais”.