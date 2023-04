Manuel Baltar ensalza o progreso de Estatuto de Autonomía de Galicia

O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, presidiu no Teatro Principal a entrega de distincións da décima edición do premio Estatuto de Autonomía de Galicia, cando se cumpren 42 anos da aprobación da norma básica institucional -a lei orgánica 1/1981 do 6 de abril-. Un certame co que a institución provincial conmemora o Estatuto de Autonomía e difunde o seu significado entre os escolares. Nesta edición, baixo o lema “Galicia, catro provincias”, o xurado seleccionou a 40 rapaces entre máis de 300 participantes de centros públicos e privados da provincia nas categorías de debuxo e redacción.

No seu discurso, o presidente do goberno provincial agradeceu o traballo colaborativo dos colexios participantes neste certame para “seguir afondando na importancia do Estatuto de Autonomía para Galicia, unha ferramenta fundamental no noso desenvolvemento”.

“A Deputación de Ourense é a única institución galega que celebra ano tras ano esta norma”, remarcou Manuel Baltar, que lembrou que “xa foi este goberno provincial, en colaboración co Goberno Civil e a Delegación do Goberno, quen publicou os decretos que hoxe é o dereito autonómico. Nós seguimos esta estela, por décimo ano consecutivo”.

O presidente da Deputación quixo recoñecer “a creatividade dos participantes nun certame celebrado este ano baixo o título de ‘Galicia, catro provincias’ porque somos catro territorios que configuran esta nacionalidade histórica”. Dende Ourense, explicou Manuel Baltar, “berce do galeguismo, da nosa nación cultural que nos caracteriza, é de ben nacidos celebrar esta norma, un documento de progreso. O facemos e o seguiremos a facer”.

Pola súa banda, Miguel Santalices remarcou a importancia de ser a “única provincia galega que celebra a través dun acto oficial este Estatuto, un traballo de moita xente, ao que lle debemos moito”. O presidente do Parlamento de Galicia puxo en valor a repercusión dunha ferramenta “grazas a que nós decidimos cousas tan vitais como onde ten que ir un hospital ou un colexio. Esta é a súa grandeza, porque ninguén coñece mellor Galicia que os galegos”.

Manuel Baltar entregou os premios aos rapaces, xunto ao presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Santalices; o delegado da Xunta de Galicia en Ourense, Gabriel Alén; o vicepresidente segundo da Deputación, César Fernández, e a deputada Patricia Torres. Os corenta alumnos premiados pertencen aos centros Colexio Plurilingüe Divina Pastora - Franciscanas, CPR Plurilingüe Sagrado Corazón O Carballiño, CPR Plurilingüe Miraflores, CPR Concepción Arenal, CPR Plurilingüe Padre Feijóo - Zorelle, CPR Plurilingüe La Purísima e CEIP Plurilingüe Julio Gurriarán de O Barco Valdeorras.

O xurado estivo conformado polo vicepresidente segundo, César Fernández; a deputada Patricia Torres; Armando Ojea, José Ignacio Gómez e o asesor de Cultura da Deputación, Aurelio Gómez Villar, que actuou de secretario con voz pero sen voto. Todos eles estiveron presentes na entrega de premios xunto a outros membros da corporación provincial, profesores e directivos dos centros participantes e representantes da vida social ourensá.

Do mesmo xeito que en edicións anteriores, puideron participar neste certame estudantes de Infantil, Primaria, Educación Especial e Ensino Secundario Obrigatorio, así como de Bacharelato e ciclo medio de FP, de centros de ensino en xeral -tanto públicos como concertados ou privados- da provincia de Ourense. As modalidades do concurso foron dúas; o alumnado de Educación Infantil, Primaria e Educación Especial presentaron debuxos e traballos artísticos; mentres que o resto concursaron cunha redacción en galego sobre o Estatuto.