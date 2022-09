O Inorde pon en marcha "caminOUrense", unha aplicación de seguridade e emerxencia

O Inorde vén de poñer en marcha "caminOUrense", unha aplicación de seguridade e emerxencia para os peregrinos que realicen algún dos itinerarios xacobeos oficiais na provincia de Ourense (Vía da Prata e Camiño de Inverno), plataforma que xa está incluída nos mercados. para descargar. Esta nova ferramenta, que se pon en marcha como actividade previa á celebración da "Semana do Móbil", desenvolveuse no marco do proxecto europeo "Camiños Jacobeos do Oeste Peninsular" do que forma parte o Inorde.

A xerente do Inorde, Emma González, foi a encargada de presentar esta tarde esta nova ferramenta, na Ponte Romana da cidade (por onde pasa a Vía da Prata), acompañada polo presidente do Club Asesou, Pablo Prada, quen Xunto cun Grupo de marcha nórdica, realizaron un tramo do Camiño para probar precisamente esta aplicación.

Emma González dixo que “este lanzamento demostra como as novas tecnoloxías poden mellorar as experiencias dos visitantes nos destinos, demostrando as oportunidades que nos ofrece a dixitalización para a transformación competitiva dos territorios”.

Este novo dispositivo electrónico “non só ofrecerá unha maior tranquilidade aos visitantes que sigan os nosos itinerarios xacobeos, senón que contar con esta ferramenta pode converterse nun motivo máis para atraer peregrinos a Ourense apostando polas nosas rutas a través do coñecemento dos servizos que ofrecen”. engadiu o xerente do Inorde.

Deste xeito, impulsouse a través do devandito proxecto a posta en marcha desta aplicación móbil para Android e iOS para que o público xeral que a utilice poida enviar alertas relacionadas co Camiño, así como implantar unha páxina web para xestionalas. distintos elementos na provincia de Ourense.

A aplicación "caminOUrense" permite compartir e visualizar alertas de incidencias ou problemas que poidas atopar durante o Camiño de Santiago pola provincia de Ourense. A aplicación tamén permitirá coñecer puntos de interese relacionados, eventos de interese cultural e mesmo interactuar cun Chatbot co que responder ás dúbidas que poida ter sobre a aplicación, todas elas relacionadas co Camiño de Santiago pola provincia de Ourense, concretamente coa Vía da Prata e o Camiño de Inverno. Ademais, ao rexistrarte poderás axudar a outros cidadáns avisando situacións de alerta.

As ligazóns para descargar a aplicación en dispositivos iOS e Android:

[[LINK:EXTERNO" rel="https://play.google.com/store/apps/details?id=gal.depourense.caminourense" target="_blank">|||https://apps.apple.com/es/app/caminourense/id1575350339