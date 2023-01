Inicianse os traballos de reparación do colector do Río Arenteiro

A Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (CHMS), organismo autónomo dependente do Ministerio de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico, inicia as obras de reparación do colector da marxe esquerda do río Arenteiro no concello ourensán do Carballiño.

Proxecto

A CHMS realizou no ano 2021 obras de reposición de beirarrúas e diversas reparacións dos camiños que discorren pola beira do río Arenteiro no Carballiño. Durante a execución das obras observouse un importante desprendemento do noiro na marxe esquerda do río á altura das piscinas municipais e comprobouse que neste punto existe un colector de formigón, que discorre paralelo ao río. , que Está deteriorado e provoca filtracións na canle. Esta situación, unida á actuación do propio río, provocaron a sumidoiro no noiro, socavando o colector e deixando sen apoio o tramo da senda.

Para solucionalo, a CHMS levará a cabo as obras de substitución do tramo colector en mal estado por un novo, ademais da construción dun muro de contención do carreiro, duns 36m. lineal; outra de apoio á vía de acceso á zona, cunha lonxitude de 48m. e unha altura máxima de 1,4ms; e a substitución de beirarrúas e mobiliario urbano.

“Estamos ante unha actuación sinxela que se levará a cabo nun mes e cuxo investimento estimado ronda os 90.000 euros, pero unha actuación moi importante que permitirá solucionar os problemas ambientais que provocan os vertidos recorrentes ao río Arenteiro” concluíu Quiroga.