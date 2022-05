O Hereda COB levase a victoria nos últimos segundos

Os dous equipos entraron no partido con nervios e con moitos erros iso fixo que o marcador non subise en cantidade nos primeiros catro minutos do partido (3-2). Co aro pechado xurdiron as figuras de Javi Marín ou Brano Djukanovic por parte dos nosos e Balasko do rioxano para, pouco a pouco, escalar o Palacio puntos (12-8). Quedaban pouco máis de tres minutos e os nervios ían

desaparecendo, os erros foron cada vez menos por ambas partes e o Ourense conseguiu empata (16-16) pero, cunha nova aceleración, a Reina Yogur Clavijo pechou o primeiro dez minutos arriba e amosando o gran estado de forma e nivel co que chegou (20-17).

A partir do segundo cuarto, parcial de seis a cero para o noso equipo. José Nogues como líder en ataque e Edgars Lasenbergs dominante en defensa fixo, para Por primeira vez no encontro, o COB abriu unha pequena brecha (22-28). Pero os de Jenaro Díaz é un equipo compacto e mentalmente forte que, con esforzo e constancia atrás, puido atopar a Balasko que fixo dano á defensa cobista que Vin como a vantaxe se esvaecía, devolvendo as táboas á Rioxa (28-28). O Herda COB volveu sufrir para atopar a canastra pero, con todo, os locais comezaron a notar 'o picor' dándolle a volta ao marcador, conseguindo vantaxe e pechando así a primeira parte enriba e cun Ourense que tería que traballar, e moito, na segunda parte (39-34).

O COB sabe sufrir e leva a vitoria

Clavijo estivo mellor no terceiro cuarto, moito mellor. De saída, Balasko continuou sumando sen que ninguén puidese impedilo, Norris sacou toda a súa calidade para brillar para marcar todas as formas e cores facendo que, nun visto e nun non visto, houbese doce puntos arriba co que iso significa nun empate de ida e volta (52-40). Ourense tiña mellorar para que o empate volvese ao Pazo vivo e fíxoo dende o defensa de Seydou Aboubacar. En ataque? Ferran Ventura foi quen exerceu de líder sumando tras o bote ou dende a liña para pechar un mal cuarto... vivo (56-51).

O último cuarto comezou mal para os de Guillermo Arenas porque, unha vez máis, Clavijo escapou once arriba e pintou tosco (64-53). E entón, no peor momento, apareceu a figura de José Nogués. O dianteiro catalán anotou dous tiros libres e despois dous triplica iso, apoiado por outras dúas grandes accións de Darius Carter e Brano Djukanovic, achegouse aos nosos a só un punto (67-66). Marcaron o Riojanos a libre, os ourensáns conseguirían catro puntos máis e a vitoria chegaba para os Pazo. O resultado final 68-70. A vindeira semana decidirá Paco Paz.