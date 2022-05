O Hereda COB a dous partidos do ascenso a Leb Ouro

O partido non puido comezar peor para os locais. Un dos titulares, Javi Marín, cometeu dúas faltas en menos dun minuto e Alberto Martín tería que asumir moito dende o principio. Mellor foi no primeiro cuarto o Ourense que mantivo o liderado tras cinco minutos de xogo aguantando a Demian Balasko a Clavijo no partido (10-6) engadindolle todos os puntos seus. Pouco a pouco e sen facer ruído, os de Jenaro Díaz foi mellorando, atopando canastras fáciles e rápidas que facían a Ourense que, agora si, sufriu e moito para conter os ataques dos rioxanos (18-23).

Os nervios palpábanse no Pazo pola curta vantaxe aportada dende o partido de ida e máis aínda cando os visitantes continuaron co pé no acelerador, abrindo un pouco máis a diferenza e levando o encontro ao seu campo (23-31). Herdar COB debe apertar en defensa a Balasko e Norris, xogadores que ata entón facían moito dano, E fíxoo. As mans comezaron a aparecer en defensa e Clavijo viu máis o anel curto. Na batalla de trincheiras, Darius Carter foi mellor e Brano Djukanovic o seu escudeiro. Entre os dous déronlle a volta ao partido, devolvéronlle a vantaxe aos locais e, a pesar do sufrimento, o Ourense pechou con vantaxe os primeiros vinte minutos (41-37).

Clavijo asusta ao Pazo, pero o COB lévao nun final axustado

Tras saír do vestiario, o Ourense puxo o pé no acelerador por primeira vez no partido, romper o marcador ata o dez (47-37). Dirixiu Javi Marín, Ferran Ventura engadiu desde fóra, Djukanovic empatou faltas e o Pazo comezou a ver o Empate ante o Navarra moi igualado (62-49)... pero nada máis lonxe da realidade. O de Logroño resucitaron apoiados por Norris, Balasko e, tras un gran triplo, pechouse terceiro cuarto co Ourense arriba... pero a menos duns minutos antes (64-59).

Quedaban os dez últimos e os nervios volvían sobrevoar o Pazo dos Deportes. Javi Marín (o visitante), notou o 'picazón', engadiu Kovalov cun dous máis un e o a diferenza voou para deixar todo nun pano a pesar da vantaxe do partido de ida (72-71). Os escenarios ofrecían moitas posibilidades para ambos os grupos pero, no momentos decisivos, o aro pechouse. Ningún dos dous sumou e só puido facelo Darius Carter da liña de persoal. O partido e o empate quedou no Pazo. O resultado final 74-71.

Os nosos clasifícanse así para a última xornada na que nos enfrontaremos Enerparking Basket Navarra.