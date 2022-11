O Grupo Cuevas celebra 155 anos estreitando vínculos cos seus clientes e empregados

O Grupo Cuevas alcanza un novo fito na súa traxectoria como empresa centenaria e sopra as velas do seu 155 aniversario. Como xa fixo o 23 de novembro de 2016 na presentación do seu 150 aniversario, a agrupación de orixe ourensá despregou un completo programa de accións destinadas a celebrar esta efeméride.

Cunha clara orientación cara ás persoas e ao territorio no que está presente na actualidade e que xa se estende por todo o noroeste de España, conmemórase o cento cincuenta e cinco anos do grupo con iniciativas próximas á Responsabilidade Social Corporativa no seu ámbito ambiental e moi derivadas cara ao rural. ambiente.

Os incendios que este pasado verán afectaron a todo o noroeste de España non pasaron desapercibidos para a empresa, que centrou o seu agasallo do 155 aniversario nos empregados do grupo para intentar reconstruír todas estas paisaxes e territorios. Como o fixeches? Coa entrega de case mil castiñeiros para a reconstrución dos nosos montes que permiten tamén a creación dun futuro arredor do castiñeiro, alma e selo identificativo do Grupo Cuevas.

“As 759 persoas que forman parte actualmente do Grupo Cuevas son o motor que nos permite seguir alcanzando novos obxectivos, xerando riqueza e formando parte da vida dos territorios nos que operamos”, sinala Artur Yuste. “Axudar ao medio a reconstruírse nestas zonas moi afectadas é a mellor forma de entender que hai que crear e traballar para que haxa futuro para os nosos bosques e ao mesmo tempo para o rural e para o castiñeiro. Por iso instamos á nosa xente a plantar estes castiñeiros naquelas zonas que arrasou o lume”.

Outro dos baluartes que o Grupo Cuevas ten no seu ADN é traballar para mellorar a vida dos clientes e dos que deciden confiar no seu produto e servizos á hora de elixir algo tan importante como o que se consume en cada fogar, cada familia ou cada negocio. Conscientes do contexto económico que estamos a vivir, a celebración do 155 aniversario tamén está orientada cara ao ámbito máis social, con actividades de promoción e descontos que se aplicarán nos seus supermercados Plenus e Aquié, e tamén na súa liña de venda Cuevas Cash no 23 de novembro. Yuste insiste en que “deseñamos un aniversario para compartir cos clientes de Galicia, Asturias, Cantabria e Castela e León que nos visitan todos os días, cunha acción enfocada a que a súa cesta da compra sexa moi económica e cun gAdemais, e por terceiro ano consecutivo, Grupo Cuevas pon en marcha nuns días a consulta a todo o colectivo de empregados do seu xa consolidado Cupón Solidario. Unha iniciativa posta en marcha

Ademais, e por terceiro ano consecutivo, Grupo Cuevas pon en marcha nuns días a consulta a todo o colectivo de empregados do seu xa consolidado Cupón Solidario. Unha iniciativa posta en marcha en abril de 2019 para a que son as persoas que traballan na empresa as que deciden a quen destinar as doazóns do Grupo Cuevas. O Cupón Solidario forma parte do programa de beneficios sociais #soydegrupocuevas, que conta, dentro das súas actividades, con esta acción social coa que a empresa comprométese a doar o equivalente ao 10% do valor de todos os vales trimestrais obtidos coas compras realizadas pola traballadores da cadea de supermercados Aquié e Plenus. En breve coñeceremos os seus beneficiarios que, noutras edicións, cubriron as necesidades de familias en situación de vulnerabilidade do rural galego, así como de enfermos de cancro e nenos con necesidades de apoio social.

Por último, a compañía presenta mañá nas súas redes sociais o vídeo conmemorativo destes 155 anos no que tratan de responder á pregunta Quen somos? Desde o punto de vista emocional, aínda que cunha clara vinculación coa xente e atractivo para o seu froito estrela: a castaña. A poeta Yolanda Castaño dálle voz a esta reflexión na súa versión en galego e castelán. Poderase ver a partir de mañá mércores nas redes sociais da compañía: Youtube, Twitter e Linkedin.