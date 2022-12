Gran victoria ante un dos gallitos da categoría

O primeiro cuarto voou a un ritmo rápido, os puntos foron subindo na Pazo dos Deportes Paco Paz nesta estraña tarde de martes no antigo horario Campións'. Fahrudin asumiu para os de Iria Uxía e para os de Oriol Comas foi Alex López o que fixo o mesmo (11-9). Con igualdade, tivo lugar un partido no que os ataques impúxose ás defensas e iso fixo as delicias dun Pazo que, coa entrada na pista do recén chegado Jhornan Zamora, estoupou de ledicia. O venezolano sumaría puntos, o marcador seguiríase igualado e cun tiro de corda chegouse ao final (21-25).

No segundo cuarto, o COB foi mellor. Chaz Williams xogou e moveu o equipo ao mil pregúntase e sumou tras bote para devolver as táboas ao electrónico (29-29). Burgos parecía sorprendido polos nosos... pero Burgos é moito Burgos. Os visitantes sumou dende lonxe e colleron vantaxe a catro (29-33) pero os ourensáns remontáronse e respondeu, e ben, o parcial apoiado por Fran Pilepic, Chaz e Shaun Willett que deron a volta ao encontro, fixo vibrar a Paco Paz e levou a Ourense aos vestiarios de arriba e con boas sensacións nunha pista onde, despois de vinte minutos, xogaran e marcou todos e cada un dos xogadores dispoñibles (48-39).

No tercer cuarto o COB seguiu con enerxía, moita. Fahrudin seguiu o seu e mantivo como máximo goleador do equipo. Con Jhornan e Fran engadindo dende máis aló 6'75, o Ourense tiña, por primeira vez no partido, a diferenza por riba dos dez (61-50). Entón apareceu Corbalán. A base arxentina atopou o camiño co aro facilmente, recortou, achegou ao seu equipo e xogou un Barrera que anotou seis Puntos rápidos que pecharon o cuarto con todo por decidir (67-62).

COB - Burgos | Carlos Domarco

Todo o peixe para vender e uns corazóns que non previron o que lles viña arriba. Corbalán seguía marcando pero axiña respondeu Paco del Águila e Shaun Willett que puxo o COB oito arriba e cunha vitoria que se viu cada vez cada vez máis preto (73-65). Quedaban cinco para o final, Ourense mantívose firme... pero Barrera e Alex López decidiron que, ao final, este partido desgarrador necesitaba cinco máis minutos e que todo se decidiría na prórroga (81-81).

E alí apareceu. Como se nunca saíra. Coma se fose doado. No tempo extra, Jhornan Zamora demostrou unha vez máis o que fixo sempre: que cando o balón arde na man, el é o home. Os seus foron nada menos que doce puntos os que acabaron inclinar a balanza ante un Burgos que o deixou todo na pista pero, estaba escrito que a vitoria quedaba en Ourense. O resultado final 95-91.