Judo

Gran esperiencia de Guillermo Arenas no primerio europeo junior de Jiu Jitsu

O jujitsuka do Judo Club Marbel Guillermo Arenas participou no Campionato de Europa de Jiu Jitsu 2024 na categoría Junior (sub 16, sub 18 e sub 21), que se celebrou entre os días 4 e 7 de abril no 'Pitesti Arena' da cidade. de Pitesti, en Romanía.

Óscar Gómez