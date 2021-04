Galicia é a segunda comunidade con maior caída do paro

Galicia pechou o mes de marzo cunha caída do paro do -2,43%, o que a sitúa como a segunda comunidade autónoma na que máis baixou o desemprego con respecto ao mes de febreiro. De feito, o descenso rexistrado é maior á caída da media do Estado (-1,48%), con case un punto de diferencia. Esta redución supón, ademais, a maior da serie histórica (1996), tal e como destacou hoxe en Santiago de Compostela a directora xeral de Formación e Colocación, Zeltia Lado.

Os datos do paro no mes de marzo, segundo valorou Lado, reflicten que Galicia continúa a resistir os efectos da pandemia sobre o mercado laboral. Destacou, neste senso, que a comunidade volveu rexistrar menos persoas sen emprego que ao inicio da covid-19 (10.910 parados menos con respecto a abril de 2020). A caída do paro nun 2,43% supón, ademais, que Galicia continúa coa evolución positiva rexistrada nos meses de marzo desde 2013 e que se viu só interrompida en marzo de 2020 polo inicio da pandemia.

O desemprego caeu, así mesmo, nas catro provincias, nas sete grandes cidades, en todos os sectores de actividade e en todos os tramos de idade.

Con respecto ás afiliacións, Lado indicou que creceron na evolución mensual nun 0,47%, un aumento lixeiramente superior á subida do Estado (+0,38%). A comunidade galega é, de feito, a quinta cun maior crecemento das afiliacións en termos absolutos. A pesar da crise sanitaria, e, tal e como apuntou a directora xeral, as cotizacións medran en

marzo, continuando coa evolución positiva rexistrada desde 2013 e só interrompida en marzo de 2020 polo impacto inicial da covid-19.

En canto ás contratacións, incrementáronse tamén en marzo con respecto a febreiro deste ano nun 26,09% (formalizáronse 12.830 novos contratos). Lado destacou a importancia dos contratos indefinidos que creceron un 63,7% (+3.588 contratos) “triplicando este ritmo de subida ao reflectido na contratación temporal (+21,23%)”. A tempo completo tamén aumentou con respecto a febreiro nun 20,16%.

Na evolución anual, o paro aumentou en Galicia nun 3,58% (+6.238 persoas). Pese a este crecemento, a comunidade continúa en niveis de desemprego inferiores a hai 12 anos: en marzo de 2009, ao comezo da crise económica, o aumento foi oito veces superior ao de agora. Ao igual que na lectura intermensual, subiu a contratación nun 10,89% (+6.087 contratos) e medrou a de carácter indefinido (+44,28%) e a tempo completo (+12,40%). A contratación indefinida medrou a maior ritmo que no Estado (42,5%).

Manter o emprego

A responsable de Formación e Colocación insistiu en que “a máxima preocupación da Xunta é nestes momentos manter o maior número de empregos posibles apoiando, para iso, aos sectores económicos de Galicia”.

Tal e como relatou, a prioridade pasa neste momento por rematar os pagos das axudas do segundo Plan de rescate e na activación, “o antes posible” dun terceiro Plan, en paralelo ás axudas que se están poñendo en marcha noutros sectores coas que se quere estimular o consumo (comercio, turismo ou eido cultural).

“Xa estamos deseñando o terceiro Plan de rescate da man dos autónomos e axentes sociais para poder tramitalo en canto o Estado decida transferir os fondos ás comunidades”, afirmou Zeltia Lado, quen lamentou que o Goberno central non escoitara ás comunidades, “que esiximos un reparto xusto destes cartos”. “Despois de semanas discutindo entre eles, é preciso que o Estado se preocupe xa polo que verdadeiramente urxe, que é axudar ás empresas e autónomos deste país”, enfatizou.

A Xunta xa mobilizou en catro meses, a través dos dous plans de rescate, máis de 160M€ en axudas directas ás actividades máis afectadas pola pandemia e anunciou que, de ser necesario, seguirán a sacarse os plans de rescate que sexan precisos para acompañar ás restricións sanitarias.