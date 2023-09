Gadis dá voz a 1.855 talentos anónimos no IV Concurso de microrrelatos

O IV Concurso de Microrrelatos de Gadis tivo este ano a súa participación récord contando con 1.855 participantes de toda España. As propostas foron presentadas por persoas moi diversas, un público moi heteroxéneo entre o que destaca o xuvenil. A maioría dos finalistas atópanse na franxa de idade de entre 14 e 18 anos.

Desde Supermercados Gadis mostran a súa satisfacción por chegar a tantas persoas con esta iniciativa cultural e, en especial, aos máis novos. Visibilizar o talento coa escritura, fomentar o hábito da lectura e que a xente anónima anímese a deixar voar a súa imaxinación son algúns dos obxectivos expostos co certame, no que hai que contar unha historia con menos de 100 palabras. Historias que buscan espertar emocións e outras que convidan a reflexionar sobre a natureza. Un tema que non foi elixido o azar, posto que a cadea de supermercados está moi implicada co coidado da contorna e a conservación ambiental.

Premiados

“Bella perspectiva” é o título escollido por Miguel Armesto (A Coruña) para plasmar unha conversación imaxinaria entre un cacto e unha rosa. Unha peza que recibiu o 1º premio e que aborda a subxectividade da beleza.

Desde Medina del Campo (Valladolid) enviou o seu microrrelato Martina Martín, que quedou en segundo lugar. “El observatorio” é un de tantos momentos cotiáns que comparten unha avoa e a súa neta ao aire libre, en plena conexión coa natureza. E en terceira posición, orixinal e breve é a historia que conta Raquel, de Fene, en “Expedición”. Unha peza escrita en galego cun “exército” de formigas como protagonistas.

12.000 libros

Supermercados Gadis editará 12.000 exemplares dun libro que incluirá 90 microrrelatos entre finalistas e gañadores. A finais de outubro regalará a publicación nos seus puntos de venda, ata fin de existencias. O recompilatorio poderase descargar tamén en pdf na web https://www.gadismicrorrelatos.com/, onde agora mesmo xa se poden ler todos os textos participantes.

A publicación do libro ten como obxecto dar maior difusión a esta acción cultural e recoñecer publicamente o traballo dos autores. Un labor editorial que Gadis promove con motivo do Día das Letras Galegas desde hai décadas e, máis recentemente, coa convocatoria deste concurso no que introduce unha nova temática en cada edición para incentivar a creatividade. Os encontros, despois do confinamento; os descubrimentos, os soños e, por último, a natureza.

Esta iniciativa enmárcase no programa de Responsabilidade Social Corporativa de GADISA Retail, no que amosa un claro compromiso coa cultura nas súas diferentes manifestacións.