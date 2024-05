Gadis pon en marcha a 12ª campaña 'Maio Solidario'

Os interesados ​​en colaborar poden facelo doando alimentos non perecedoiros nos espazos destinada a tal fin nos distintos puntos de venda ou mediante unha doazón económica no momento de pagar o compras.

En total, son 201 os Supermercados Gadis de Galicia e Castela e León que participan nesta campaña solidaria, que O fío condutor é o compromiso da empresa coas persoas, familias e colectivos en situación de vulnerabilidade. Mellorar o benestar social con accións de impacto como Maio Solidario é unha das finalidades do empresa.

Millóns de quilos de solidariedade

Os xestos solidarios dos seus clientes e as achegas que Gadis realiza en cada edición de Maio Solidario suman preto de 1,5 millóns de quilos de produtos e preto de 200.000 euros. Esta axuda sempre foi xestionada polos bancos de alimentos desde que esta acción se puxo en marcha por primeira vez en 2003.

Beneficiarios: 800 asociacións e máis de 100.000 persoas

Os bancos de alimentos coñecen a situación real e responden ás necesidades de 800 asociacións, entre as que se atopan repartirá equitativamente as axudas, cuxo destino final sexa máis de 100.000 persoas que viven en fogares en situación vulnerable. Unha vez máis, entre os alimentos máis populares están as leguminosas, o leite, arroz, aceite, conservas ou cereais.