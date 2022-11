Gabriel Alén ensalza a Xantar como escaparate dos mellores productos gastronómicos

“O que está na mesa de alguén hoxe é o resultado da influencia directa da historia e da cultura dun lugar”; así principiou a súa intervención o delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, na presentación do Salón Internacional de Turismo Gastronómico, Xantar, que se celebrará en Ourense entre o 9 e o 13 de novembro.

No Salón de Plenos da Deputación de Zamora, o delegado territorial aseverou que a alimentación está relacionada co modo de vida do ser humano e di moito sobre a educación e a cultura das persoas; amosa a riqueza ou a pobreza dun pobo, a súa abundancia ou escaseza. ”E en Galicia –destacou Gabriel Alén- podemos presumir da nosa educación, da nosa cultura e da nosa riqueza gastronómica, e que mellor escaparate que Xantar para amosarlle a quen nos visitan o deleite dos nosos produtos de primeira calidade e o resultado culinario da nosa cociña tradicional e ao tempo vangardista”.

“Resultados que volverán centrar os seus esforzos na gastronomía dos camiños, coincidindo con este dobre ano Xacobeo histórico e espectacular –continuou o delegado territorial- que, sendo esta a primeira edición con tren de Alta Velocidade a Ourense, Zamora pasa a ser porta de entrada na Meseta e lugar estratéxico polo que debemos comezar a aproveitar a maior afluencia de visitantes e ensinarlle con orgullo o que temos e ata onde somos capaces de chegar”

Acompañado do presidente da Deputación Provincial de Zamora, Francisco José Requejo, o director xerente de Expourense e director de Xantar, Rogelio Martínez e a xerente do INORDE, Emma González, Gabriel Alén resaltou que todos os valores e obxectivos que aglutina Xantar están tamén moi presentes nas liñas estratéxicas da Xunta de Galicia. Así, temos impulsado unha batería de medidas para converternos en destino líder en enoloxía e gastronomía; dedicamos grandes esforzos a potenciar a calidade e a comercialización dos nosos produtos do mar e da terra; e estamos tomando a iniciativa para impulsar e rexuvenecer o noso medio rural.

Para o delegado territorial os hábitos alimenticios constitúen un espazo onde a tradición e a innovación teñen a mesma importancia, onde o presente e o pasado entrelázanse para satisfacer a necesidade do momento, producir alegría ao instante e convir as circunstancias; de aí o éxito das 23 edicións de Xantar porque durante estes días volverá situar a Ourense e Galicia no centro do mapa enogastronómico e porque a feira é un exemplo de como fomentar un turismo sostible, saudable e desestacionalizado.

Xantar volverá a vidreira onde se ensinen o produtos de máxima calidade, pois –segundo Gabriel Alén- Galicia pode presumir de contar con ata 36 selos de denominación de orixe ou indicación xeográfica protexida. Son experiencias de calidade ás que hai que engadirlle tamén outras producións de excelencia, como son as derivadas das razas autóctonas de Galicia, o selo Galega 100%, que ampara o leite galego de calidade certificada e o selo pescadeRías, que ampara os peixes e mariscos procedentes da frota artesanal na nosa comunidade autónoma. Por iso, Galicia non se entende sen a súa gastronomía e, de feito, esta constitúe un dos principais atractivos da súa ampla oferta turística.

Estas producións do mar e do campo galego víronse potenciadas nos últimos anos grazas á dinamización dos coñecidos como produtos de calidade. Son recursos alimentarios que constitúen unha das mellores ferramentas das que dispón o medio rural desta comunidade para asegurar o seu futuro, emprender novas vías de desenvolvemento e, incluso, reinventarse. Uns produtos de calidade que atopamos no sector cárnico, no lácteo, no da horta, en panadería e en repostería e tamén no sector vinícola que estarán presentes en Xantar.

Para rematar o delegado convidou a todos a vivir unha experiencia gastronómica en Ourense, coincidindo ademais coa celebración do San Martiño e os tradicionais Magostos; pois “se agora co AVE Zamora está a unha hora de Ourense, Ourense tamén está a unha hora de Zamora, polo que o interese por reforzar o turismo de proximidade é mutuo.